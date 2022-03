Stellenausschreibung des MINISTERIUMs FÜR ERNÄHRUNG, LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Az.: 12 - 0305.3/0827 Stuttgart, 29.03.2022



S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g

Beim Regierungspräsidium Tübingen ist in der Stabsstelle Tiergesundheit, Tierschutz und Verbraucherschutz (Sachgebiet Tierarzneimittelüberwachung) der Abteilung Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle mit

einem Tierarzt/einer Tierärztin (w/m/d)

befristet bis zum 21.05.2023 zu besetzen.

Bei entsprechender Eignung besteht im Anschluss die Möglichkeit einer 50%igen befristeten Weiterbeschäftigung.

Die Einstellung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes (TV-L) und den dortigen Eingruppierungsregelungen, und erfolgt daher in einem Beschäftigungsverhältnis der Entgeltgruppe 14 des TV-L.

Die STV ist eine interdisziplinär zusammengesetzte Einheit aus Tierärzten/innen, Pharmazeuten/innen, Lebensmittelchemikern/innen und Agraringenieuren/innen, die die Fachverwaltung des Landes Baden-Württemberg in den Bereichen Tierschutz, Tiergesundheit/Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel unterstützt.

Die Aufgaben des Sachgebiets Tierarzneimittelüberwachung und Internethandel umfassen insbesondere:

arzneimittelrechtliche Überwachung von tierärztlichen Hausapotheken, landwirtschaftlichen Betrieben, gewerblichen Tierhaltungen sowie von Tierheilpraktiker/innen in Baden-Württemberg.

Bearbeitung tierarzneimittelrechtlicher Fragestellungen der unteren Verwaltungsbehörden sowie von prakt. Tierärzten/innen und Tierhalter/innen.

Mitwirkung bei den Aufgaben der Stabsstelle im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans.

Mitarbeit in Sonderprojekten der Stabsstelle zu speziellen Fragestellungen im tierarzneirechtlichen Bereich.

Die Zuweisung weiterer Aufgaben bleibt vorbehalten.

Gesucht wird eine Bewerberin/ein Bewerber mit guten veterinärmedizinischen Kenntnissen insbesondere im Bereich Tierarzneimittel. Berufliche Erfahrungen aus der veterinärmedizinischen Praxis oder aus der Veterinärverwaltung sind von Vorteil.

Bei dem ausgeschriebenen Aufgabengebiet handelt es sich um eine anspruchsvolle, vielseitige Tätigkeit, die eine gründliche und systematische Arbeitsweise, Zuverlässigkeit sowie gutes Urteilsvermögen erfordert. Erwartet werden zudem ein hohes Maß an persönlicher Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit sowie Teamfähigkeit und Bereitschaft sich in einem interdisziplinär zusammengesetzten Team einzubringen. Gute Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen werden vorausgesetzt.

Das Aufgabengebiet ist mit Außendiensttätigkeit in ganz Baden-Württemberg verbunden. Der Besitz eines PKW-Führerschein ist deshalb Voraussetzung.

Wir bieten attraktive Beschäftigungsbedingungen, selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und ein Gesundheitsmanagement. Beim Regierungspräsidium Tübingen wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf großgeschrieben. Familienfreundliche Rahmenbedingungen wie beispielsweise flexible Arbeitszeitregelungen bieten dafür optimale Voraussetzungen. Ihre Mobilität unterstützen wir mit dem Job Ticket BW.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Dr. Wittenberg (Tel.: 07071/757-3517 oder E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) zur Verfügung

Wir möchten den Anteil der Frauen im Ressortbereich des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz weiter erhöhen und sind deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert.

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese bis zum 20.04.2022 unter Angabe der Kennziffer 0827/STUA/3969 per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage im pdf-Format, max. 3 MB) an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Bitte geben Sie bei Bewerbungen per E-Mail diese Kennziffer auch unbedingt im Betreff Ihrer E-Mail an.

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Homepage unter www.mlr-bw.de/datenschutz-bewerberverfahren entnehmen.