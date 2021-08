Ausschreibung einer Stelle Sanitätsoffizier Veterinär (m/w/d) bei der Bundeswehr für die kurative Versorgung sowie Betreuung von Diensthunden der Bundeswehr am Standort Ulmen (Eifel).

Gesucht wird ein Sanitätsoffizier Veterinär (m/w/d)

geplantes Einstellungsdatum: 01.09.2021 (Ende der Bewerbungsfrist: 31.08.2021)

Arbeitszeit: Vollzeit, unbefristet

Beschäftigungsort: Ulmen

Unternehmen

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr ist mit insgesamt ca. 21.000 Soldatinnen und Soldaten, davon ca. 3.700 Sanitätsoffiziere (Ärzte, Apotheker, Zahnärzte und Veterinäre) und ca. 2.700 zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die umfassende medizinische Versorgung aller Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in den Einsatzgebieten und in Deutschland verantwortlich. Dafür stehen unter anderem moderne, gut ausgestattete Bundeswehrkrankenhäuser der Regel- und Maximalversorgung sowie regionale Sanitätseinrichtungen zur Verfügung, die sich auf eine leistungsstarke Sanitätsmateriallogistik abstützen.

Stellenbeschreibung

Die Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr ist die zentrale militärische Ausbildungsstätte für das auf dem Gebiet des Diensthundewesens tätige Personal der Bundeswehr. Sie deckt durch die integrierte Ausbildung von Diensthundeführern und Diensthunden den Bedarf der Bundeswehr an geeigneten Diensthundeteams und führt die Ausbildung von allen im Diensthundewesen tätigen Personen durch. Sie ist mit ihrer modern ausgestatteten Diensthundeklinik (digitales Röntgen, Ultraschall, Endoskopie, Labor, Zahnstation, Inhalationsnarkose etc.) zentral verantwortlich für die veterinärmedizinische Betreuung und Versorgung aller Diensthunde in der Bundeswehr.

Zur Verstärkung des Teams der Diensthundeklinik suchen wir ab dem 1. September 2021 einen Tierarzt (m/w/d) für die kurative Versorgung sowie Betreuung von Diensthunden der Bundeswehr am Standort Ulmen (Eifel).

Sie werden als Soldat (m/w/d) auf Zeit eingestellt. Die Verpflichtungszeit wird individuell abgestimmt und beträgt in der Regel zunächst 4 Jahre. Eine spätere Weiterverpflichtung auf derzeit maximal 25 Jahre und ggf. die Übernahme in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten (m/w/d) ist bei entsprechender Eignung und Leistung bedarfsabhängig möglich.

Sie können ab dem 1. September 2021 jeweils zum Anfang der folgenden Monate eines jeden Jahres eingestellt werden: September, November, Januar, März, Mai und Juli.

Sie arbeiten bei einem anerkannten und familienfreundlichen Arbeitsgeber in sicheren wirtschaftlichen Verhältnissen.

Sie profitieren von einer gezielten Personalentwicklung und von einem umfangreichen Aus-, Fort- und Weiterbildungsbildungsangebot.

Sie erwartet ein attraktives Gehalt, bemessen nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), zunächst nach Besoldungsgruppe A13, mit Fachtierarztanerkennung nach Besoldungsgruppe A14.

Sie erhalten während Ihrer Dienstzeit unentgeltliche truppenärztliche Versorgung.

Qualifikationserfordernisse

Sie verfügen über die deutsche Approbation als Tierarzt (m/w/d) bzw. einen in Deutschland als gleichwertig anerkannten Abschluss gem. BTÄO.

Sie besitzen einschlägige Berufserfahrung im Bereich Internistik, Weichteilchirurgie für Kleintiere und Orthopädie (Schwerpunkt Hund) sowie nach Möglichkeit Erfahrung im Bereich der Zahnheilkunde.

Sie sind promoviert oder haben ein Promotionsverfahren begonnen.

Sie sind bereit, Fort- und Weiterbildungen von tiermedizinischem und nichtmedizinischem Personal durchzuführen.

Sie sind fachlich und menschlich engagagiert, bereit zur interdisziplinären Zusammenarbeit und teamfähig.

Sie stehen grundsätzlich für eine Teilnahme an Rufbereitschaften außerhalb der regulären Dienstzeiten zur Verfügung.

Sie besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Sie sind bereit, für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten.

Sie stimmen zu, sich einer gesundheitlichen Eignungsfeststellung und erforderlichenfalls einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.

Sie sind grundsätzlich bereit, an Auslandseinsätzen, Übungen und Lehrgängen der Bundeswehr teilzunehmen.

Sie verfügen über eine eintragsfreie Auskunft aus dem Bundeszentralregister.

Sie identifizieren sich mit dem Berufsbild des Sanitätsoffiziers (m/w/d).

Ergänzende Informationen

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Bundeswehr unterstützt die Ziele des Nationalen Integrationsplans und begrüßt Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Ansprechstelle

BEWERBUNG & KONTAKT

Bitte laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 31.08.2021 unter www.bewerbung.bundeswehr-karriere.de hoch.

Ihre Bewerbung umfasst:

Aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben

Tabellarischer Lebenslauf

Deutsche Approbationsurkunde

Zeugnisse aller Examina

Zusätzlich erforderlich:

Bewerbungsbogen (einschließlich Anlagen; erhältlich bei ACFüKrBw und Karriereberatung)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das:

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr

Assessmentcenter für Führungskräfte (ACFüKrBw)

Referat 1 - Seiteneinsteiger

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tel.: 02203-105-2643

Sofern Sie die Möglichkeit zur Beratung durch Ihre regionale Karriereberatung wahrnehmen möchten, können Sie im Bewerbungsportal - unmittelbar vor dem Absenden der Bewerbung - diese Option auswählen. Um ein unmittelbares Bewerbungsmanagement sicherzustellen, kann es dennoch vorkommen, dass sich noch vor der Karriereberatung das für das Auswahlverfahren (Assessment) zuständige ACFüKrBw bei Ihnen meldet.

Den gesamten Ausschreibungstext sowie weitere Informationen finden Sie auf dem Bewerbungsportal der Bundeswehr unter folgendem Link:

https://bewerbung.bundeswehr-karriere.de/erece/portal/index.html#/JobDetail/milGroup/ThreeColumnsEndExpanded/C37F18189B7A1EEBBDBAD09FB55E1198