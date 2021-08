Ausschreibung von Stellen für Sanitätsoffiziere Veterinär (m/w/d) bei der Bundeswehr (bundesweit)

Gesucht werden Sanitätsoffiziere Veterinär (m/w/d)

geplantes Einstellungsdatum: 01.09.2021 (Ende der Bewerbungsfrist: 31.08.2021)

Arbeitszeit: Vollzeit, unbefristet

Beschäftigungsort: bundesweit

Unternehmen

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr ist mit insgesamt ca. 21.000 Soldatinnen und Soldaten, davon ca. 3.700 Sanitätsoffiziere (Ärzte, Apotheker, Zahnärzte und Veterinäre) und ca. 2.700 zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die umfassende medizinische Versorgung aller Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in den Einsatzgebieten und in Deutschland verantwortlich. Dafür stehen unter anderem moderne, gut ausgestattete Bundeswehrkrankenhäuser der Regel- und Maximalversorgung sowie regionale Sanitätseinrichtungen zur Verfügung, die sich auf eine leistungsstarke Sanitätsmateriallogistik abstützen.

Stellenbeschreibung

Die Gesundheit von Menschen und Tier liegt Ihnen am Herzen. Als Veterinärin bzw. Veterinär bei der Bundeswehr kombinieren Sie diese Eigenschaften in Ihrer Arbeit gleichermaßen. Sie stellen durch die Überprüfung von Trinkwasser und Nahrungsmitteln die Lebensmittelsicherheit sicher und sorgen damit für den gesundheitlichen Schutz der Kameradinnen und Kameraden. Ferner übernehmen Sie öffentlich-rechtliche Tätigkeiten im Bereich des Gesundheitsschutzes (Public Health).

Darüber hinaus gehören kurative Tätigkeiten sowohl im Rahmen der Untersuchung und Behandlung von Diensttieren als auch in der Ausbildung und Lehre sowie wissenschaftliche Forschungstätigkeiten zu Ihren Einsatzbereichen. Dabei führen Sie ein medizinisches Team aus Spezialistinnen und Spezialisten in einem verantwortungsvollen Umfeld.

Beispielhafte Aufgaben:

• Sie überwachen den Umgang mit Lebensmitteln tierischer Herkunft in Verpflegungs- und Betreuungseinrichtungen im Inland und im Auslandseinsatz.

• Sie untersuchen und begutachten Lebensmittel- bzw. Trinkwasserproben sowie Bedarfsgegenstände aus mikrobiologischer Sicht und beurteilen deren Qualität.

• Sie bilden Verpflegungspersonal der Bundeswehr auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und des Lebensmittelrechts aus.

• Sie erstellen Gutachten und Prüfberichte.

• Sie sind im Bereich der angewandten Forschung des Veterinärwesens tätig und prüfen die Verwendung von Tierarzneimitteln.

• Sie praktizieren als Veterinärin bzw. Veterinär und sorgen für die Gesundheit der Diensthunde sowie der Tragtiere der Bundeswehr.

• Sie kontrollieren die Einhaltung des Tierschutzes und beugen Tierseuchen vor bzw. bekämpfen diese.

• Sie sind innerhalb der Bundeswehr Ansprechstelle für die Aspekte der Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Tierseuchenprophylaxe und zu tierschutzrechtlichen Fragen.

• Sie übernehmen auf der Grundlage Ihres Studiums bzw. der in verschiedenen wahrgenommenen Fachaufgaben erworbenen Kenntnisse Managementaufgaben im Sanitätsdienst der Bundeswehr.

Qualifikationserfordernisse

• Sie verfügen über die deutsche Approbation als Tierärztin bzw. Tierarzt bzw. einen in Deutschland als gleichwertig anerkannten Abschluss gem. BTÄO

• Sie besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

• Sie sind bereit, für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten.

• Sie stimmen zu, sich einer gesundheitlichen Eignungsfeststellung und erforderlichenfalls einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.

• Sie sind grundsätzlich bereit, an Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilzunehmen.

• Sie verfügen über eine eintragsfreie Auskunft aus dem Bundeszentralregister.

• Sie identifizieren sich mit dem Berufsbild des Sanitätsoffiziers.

Ergänzende Informationen

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Bundeswehr unterstützt die Ziele des Nationalen Integrationsplans und begrüßt Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Ansprechstelle

BEWERBUNG & KONTAKT

Bitte laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 31.08.2021 unter www.bewerbung.bundeswehr-karriere.de hoch.

Ihre Bewerbung umfasst:

• Aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben

• Tabellarischer Lebenslauf

• Deutsche Approbationsurkunde

• Zeugnisse aller Examina

Zusätzlich erforderlich:

• Bewerbungsbogen (einschließlich Anlagen; erhältlich bei ACFüKrBw und Karriereberatung)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das:

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr

Assessmentcenter für Führungskräfte (ACFüKrBw)

Referat 1 - Seiteneinsteiger

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tel.: 02203-105-2643

Sofern Sie die Möglichkeit zur Beratung durch Ihre regionale Karriereberatung wahrnehmen möchten, können Sie im Bewerbungsportal - unmittelbar vor dem Absenden der Bewerbung - diese Option auswählen. Um ein unmittelbares Bewerbungsmanagement sicherzustellen, kann es dennoch vorkommen, dass sich noch vor der Karriereberatung das für das Auswahlverfahren (Assessment) zuständige ACFüKrBw bei Ihnen meldet.

Den gesamten Ausschreibungstext sowie weitere Informationen finden Sie auf dem Bewerbungsportal der Bundeswehr unter folgendem Link:

https://bewerbung.bundeswehr-karriere.de/erece/portal/index.html#/JobDetail/milGroup/ThreeColumnsEndExpanded/C37F18184AB21EEBB7E33EB827D74372