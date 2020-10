Stellenausschreibung - Baden Württemberg - Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Beim Regierungspräsidium Tübingen ist in der Stabsstelle „Tiergesundheit und Verbraucherschutz“ (Sachgebiet Task Force Tierseuchenbekämpfung BW) der Abteilung Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle (50%) mit

einem Tierarzt/einer Tierärztin (w/m/d)

zu besetzen.

Die Einstellung erfolgt in einem Beschäftigungsverhältnis der Entgeltgruppe 14 des TV-L.

Die Task Force ist ein Teil der staatlichen Tierseuchenbekämpfung in Baden-Württemberg. Sie ist zentrale Anlaufstelle für die Bekämpfung der vor allem wirtschaftlich bedeutenden Tierseuchen. Aufgaben der Task Force sind hauptsächlich

Wahrnehmung der TSN-Landeszentrale

Unterstützung der Veterinärverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Tiergesundheits- und Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen auf allen drei Verwaltungsebenen bei Haus- und Wildtieren sowie bei der Umsetzung des TNP-Rechts

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Tiergesundheit/Tierseuchenbekämpfung einschließlich Erstellung von Tierseuchenbekämpfungsstrategien, Verwaltungsakten und sonstigen Dokumenten

Koordinierung der Zusammenarbeit der Veterinärverwaltung mit dem Katastrophenschutz und den Veterinärzügen

Betreuung des Tierseuchen-Zentrallagers BW

Vorbereitung und Durchführung von Tierseuchenübungen, Schulungen, Fortbildungsmaßnahmen

Mitwirkung in Arbeits- und Projektgruppen zur Tiergesundheit/Tierseuchenbekämpfung.

Bei dem ausgeschriebenen Aufgabengebiet handelt es sich um eine anspruchsvolle, vielseitige Tätigkeit mit landesweiten Kommunikations- und Koordinierungsaufgaben, die eine gründliche und systematische Arbeitsweise, Zuverlässigkeit sowie gutes Urteilsvermögen erfordert. Erwartet werden ein hohes Maß an persönlicher Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit sowie Teamfähigkeit. Gute Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen werden vorausgesetzt.

Erfahrungen auf den genannten Gebieten der Tierseuchenbekämpfung und/oder in einer Großtierpraxis sind von Vorteil, aber nicht Voraussetzung.

Das Aufgabengebiet ist zeitweise mit Außendiensttätigkeiten in ganz Baden-Württemberg verbunden. Der Besitz eines PKW-Führerschein ist deshalb Voraussetzung.

Wir bieten attraktive Beschäftigungsbedingungen, selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und ein Gesundheitsmanagement. Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Beim Regierungspräsidium Tübingen wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf großgeschrieben. Familienfreundliche Rahmenbedingungen wie beispielsweise flexible Arbeitszeitregelungen bieten dafür optimale Voraussetzungen. Ihre Mobilität unterstützen wir mit dem Job Ticket BW.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Dr. Wittenberg (Tel.: 07071/757-3517 oder E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) zur Verfügung.

Wir möchten den Anteil der Frauen im Ressortbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz weiter erhöhen und sind deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese bis zum 06.11.2020 unter Angabe der Kennziffer 0827/STUA/3189 per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage im pdf-Format, max. 3 MB) an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Bitte geben Sie bei Bewerbungen per E-Mail diese Kennziffer auch unbedingt im Betreff Ihrer E-Mail an.

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Homepage unter www.mlr-bw.de/datenschutz-bewerberverfahren entnehmen.

gez.

Dr. Florian Gibis

Leiter des Personalreferats

Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart