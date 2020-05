Stellenausschreibung beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL)

MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Az.: 12 - 0305.3/0827, Stuttgart, 15.05.2020

Stellenausschreibung beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) sind am Standort Stuttgart zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Referat 17, dem interdisziplinären Landeskontrollteam Lebensmittelsicherheit (kurz LKL BW),

zwei Stellen für Referentinnen/Referenten auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung zu besetzen.

Die Stellen sind nach Besoldungsgruppe A 14 bewertet.

Im Falle einer Einstellung im Beschäftigungsverhältnis erfolgt die Eingruppierung abhängig von den persönlichen Voraussetzungen mindestens in der Entgeltgruppe 13 des TV-L.

Eine spätere Übernahme ins Beamtenverhältnis ist bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen möglich.

Das LKL BW ist eine interdisziplinär und überregional tätige Kontrolleinheit im Bereich der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, die in Baden-Württemberg am 1. Oktober 2015 ihre Arbeit aufnahm und derzeit aus einem Team von 11 Personen verschiedener Fachrichtungen besteht.

Die Aufgaben der Kontrolleinheit umfassen vor allem folgende drei Bereiche:

die Vernetzung von Kontrollen,

die Durchführung besonderer Kontrollen und

die Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen.

Das LKL BW verfügt dabei über keine eigenen Zuständigkeiten, sondern unterstützt als Expertenteam die Arbeit der zuständigen Behörden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lgl-bw.de/unsere-themen/Landeskontrollteam-Lebensmittelsicherheit/

Die Aufgaben umfassen im Wesentlichen:

Landesweite Durchführung von amtlichen Kontrollen und Audits zur Prüfung der Eigenkontrollsysteme insbesondere von mittleren und größeren Lebensmittelbetrieben aller Art gemeinsam mit den zuständigen Behörden

Mitwirkung bei der Aufklärung von Krisenfällen und besonderen Sachverhalten mit Gefährdungspotential oder bei Betrugsfällen sowie Unterstützung der zuständigen Behörden

Sachverständige Unterstützung bei der Durchführung besonderer Kontrollen gemeinsam mit den zuständigen Behörden

Konzeption und Bearbeitung von Projekten im Bereich der Lebensmittelüberwachung mit dem Schwerpunkt von betrieblichen Audits

Anfertigung von Kontrollvermerken und Projektberichten

Teilnahme an der regelmäßigen Wochenend-/Feiertags-Rufbereitschaft des LKL als RASFF- und AAC-Landeskontaktstelle

Mitwirkung bei Veranstaltungen und Fortbildungen an der AkadVet

Als Qualifikationserfordernisse werden erwartet:

Approbation als Tierärztin/ Tierarzt oder staatlich geprüfte/r Lebensmittelchemiker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung in der amtlichen Lebensmittelüberwachung, einschließlich Erfahrungen in der Durchführung von Betriebskontrollen oder vergleichbare Kenntnisse in der Lebensmittelindustrie im Bereich Qualitätsmanagement/Audit

umfassende Kenntnisse im Lebensmittelrecht

Erfahrung in der Durchführung von Verwaltungsverfahren

Bereitschaft zur Übernahme von Not- und Bereitschaftsdiensten im Rahmen des Krisenmanagements

Darüber hinaus verfügen Sie idealerweise über weitere Kompetenzen, wie:

Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Kontrollen von Lebensmittelbetrieben, mit besonderem Fokus auf den Bereichen Rückverfolgbarkeit und Eigenkontrollkonzept incl. HACCP

Kenntnisse im Bereich der Aufklärung von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen

Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Hygiene und Mikrobiologie

Erfahrungen im Umgang mit Datenerfassungen und Auswertungen

Unabdingbar für den breiten Einsatz beim LKL sind selbständiges Arbeiten, Organisationsgeschick, persönliches Engagement, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und Kooperationsbereitschaft.

Wir möchten den Anteil der Frauen im Ressortbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz weiter erhöhen und sind deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert.

Die Stellen sind grundsätzlich teilbar. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese unter Angabe der Kennziffer 0827/LGL/3019 sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 12.06.2020 per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage im pdf-Format, max. 3 MB) an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Bitte geben Sie bei Bewerbungen per E-Mail diese Kennziffer unbedingt auch im Betreff Ihrer E-Mail an.

Für weitere Auskünfte zur Tätigkeit steht Ihnen Herr Dr. Martens gerne zur Verfügung (Telefon 0711 95980-122, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ). Personalrechtliche Fragen richten Sie bitte an Herrn Kull (Telefon 0711 126-2353, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Artikel 13 DS-GVO können Sie unserer Homepage unter www.mlr-bw.de/datenschutz-bewerberverfahren entnehmen.

gez. Hartmut Schiering

Leiter des Personalreferats