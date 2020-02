Stellenausschreibung wissenschaftliche/r Mitarbeiterin/ Mitarbeiter (Veterinärin/Veterinär) bei der ZLG (in NRW)

Stellenausschreibung wissenschaftliche/r Mitarbeiterin/ Mitarbeiter (Veterinärin/Veterinär) bei der ZLG (in NRW)

Bei der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) in Bonn ist in der Abteilung Arzneimittel ab sofort – zunächst befristet bis zum 31.10.2021 –

eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter (Veterinärin/Veterinär)

zu besetzen.

Die ZLG ist gemäß Abkommen der Länder über die ZLG u.a. zentrale Koordinierungsstelle für die Aufgaben der Länder im Bereich der Arzneimittelüberwachung.

Erwartet werden von den Bewerbern/innen

abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin

mindestens drei Jahre Berufserfahrung im pharmazeutischen Bereich durch Tätigkeiten in der Industrie, Verbänden, Hochschule oder einer Überwachungsbehörde, oder Laufbahnbefähigung für die Veterinärverwaltung

gute Kenntnisse des nationalen und europäischen Arzneimittelrechts

Eigenverantwortung und Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick

Bereitschaft zu Dienstreisen und zum Erwerb von Expertise im Bereich Gute Herstellungspraxis (GMP)

gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

gute PC-Kenntnisse

Promotion ist wünschenswert

Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Koordinierung

bei der Fortentwicklung der Qualitätssicherung zur Harmonisierung der Arzneimittelüberwachung und -untersuchung in den Ländern, insbesondere im Tierarzneimittel- und impfstoffbereich

der Arbeit von länderübergreifend tätigen Expertenfachgruppen im Inspektionswesen

der Informationsaufbereitung für die Länder

von internationalen Überwachungsmaßnahmen in Deutschland unter Beteiligung deutscher Behörden, auch bei Anforderungen durch die EMA

von Fortbildungsmaßnahmen für Inspektorinnen und Inspektoren der Länder

weiterer Aufgaben auf Anforderung der Länder und

die Beobachtung des Internethandels mit Tierarzneimitteln.

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L), Entgeltgruppe 13, ggf. ist eine spätere Verbeamtung möglich.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen sind daher ausdrücklich erwünscht. In Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht. Dies gilt auch für Gleichgestellte im Sinne des § 2 SGB IX oder für Personen, die danach gleichgestellt werden können.

Die Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund, die die Voraussetzungen erfüllen, werden begrüßt.

Bei Rückfragen zum Aufgabengebiet steht Ihnen bei der ZLG Herr Appelius (Tel. 0228/97794-30) gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 06.03.2020 (Datum des Eingangs bei der Bezirksregierung Köln) ausschließlich per E-Mail unter Angabe des Aktenzeichens 11.02. ZLG AM VET an das Postfach

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Hinweise: Bitte beachten Sie folgendes bei Ihrer Bewerbung per Email: Die Bewerbung muss als eine .pdf-Datei inklusive aller geforderten Unterlagen an die Bezirksregierung Köln gesendet werden. Benennen Sie Ihre Datei bitte in der folgenden Weise: JJJJMMTT_Nachname_Vorname (Beispiel: 20190101_Mustermann_Hans). Es werden nur die Bewerbungen berücksichtigt, die den ausgefüllten Bewerberbogen sowie die unterschriebene datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung den Bewerbungsunterlagen beigefügt haben.