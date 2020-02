Stellenausschreibung im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung ud Forsten des Landes Rheinland-Pfalz

Sie suchen eine verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der Sie Ihre Fachkenntnisse und praktische Umsetzungskompetenz innerhalb eines motivierten Teams einsetzen können? Sie wollen etwas zur Verbesserung der Umwelt und zur nachhaltigen Entwicklung des Landes beitragen?

Wir, die 300 Beschäftigten des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in Mainz verfolgen feste Ziele: Wir wollen, dass für zukünftige Generationen die Lebensgrundlagen erhalten bleiben, die Klimaziele realisiert werden und die Energiewende vorangebracht wird. Wir setzen uns für eine gute Ernährung, artgerechte Tierhaltung, regionale und ökologische Landwirtschaft, nachhaltigen Waldbau und einen modernen, innovativen Ressourcenschutz ein. Wir stehen für sichere Lebensmittel, Produktionsprozesse und für Verbraucherschutz. Hierzu benötigen wir Unterstützung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

eine Referentin bzw. einen Referenten (m/w/d) im Referat „Lebensmittelüberwachung, Lebensmittel tierischen Ursprungs, Ausfuhrfragen Lebensmittel“ der Abteilung „Ernährung, Tierschutz, ökologischer Land- und Weinbau, Lebensmittelüberwachung“

Das Aufgabengebiet umfasst Angelegenheiten der Obersten Landesbehörde im Bereich der Lebensmittelsicherheit, wie beispielsweise

Grundsatzangelegenheiten des Lebensmittelhygienerechts und des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts, Zoonosenüberwachung, Rückstandsüberwachung, der Zulassung von Betrieben und der Ausfuhr von Lebensmitteln,

Koordinierung von Fragen des Vollzugs des Lebensmittelrechts, einschließlich Prüfung und Beurteilung fachlicher Fragen der Lebensmittelhygiene sowie der Lebensmittelsicherheit bei Lebensmitteln tierischen Ursprungs,

Mitwirkung an der Fort- und Weiterbildung des amtlichen Kontrollpersonals,

Mitarbeit in Fachgremien auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene,

Mitwirkung bei Rechtssetzungsvorhaben auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene.

Sie erfüllen folgende Bewerbungsvoraussetzungen:

abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium an einer Universität bzw. dieser gleichgestellten Hochschule der Tiermedizin (Tierärztliche Approbation),

abgeschlossenes Veterinärreferendariat oder gleichwertige Laufbahnbefähigung,

Berufserfahrung im Bereich der öffentlichen Veterinärverwaltung vorzugsweise im Bereich Lebensmittelhygiene/ Lebensmittelüberwachung.

Vorzugsweise verfügen Sie über folgende Kompetenzen:

Erfolgreich abgeschlossene weitergehende Qualifizierung als Fachtierarzt,

Fähigkeit komplexe Sachverhalte präzise zu erfassen, sie schriftlich wie mündlich klar und verständlich darzustellen und zu präsentieren,

gute EDV Kenntnisse,

gute Kenntnisse der englischen Sprache sowie die Promotion sind von Vorteil.

Gesucht wird eine engagierte, flexible und verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die über eine sorgfältige, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise verfügt. Erwartet werden eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, hohe Motivation und Belastbarkeit sowie ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit. Die Einstellung richtet sich für Beschäftigte nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und bei Beamten nach dem Landesbeamtengesetz (LBG). Wir bieten Ihnen im Beamtenverhältnis eine Besoldung bis zur Besoldungsgruppe A 15 LBesO. bzw. im Beschäftigungsverhältnis ein Entgelt bis zur Entgeltgruppe 15 TV-L. Aufstiegsmöglichkeiten im Rahmen der stellenplanmäßigen Möglichkeiten sind vorhanden.

Das Land Rheinland-Pfalz beschäftigt viele Menschen in sehr unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und mit ganz verschiedenen Qualifikationen. Wir fördern aktiv die Gleichbehandlung aller Menschen und wünschen uns daher ausdrücklich Bewerbungen aus allen Altersgruppen, unabhängig von der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität. Im Rahmen der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes ist das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten besonders an der Bewerbung von Frauen interessiert. Bei entsprechender Eignung werden Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen bevorzugt berücksichtigt. Gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten wir über unsere Selbstverpflichtung „Die Landesregierung - ein familienfreundlicher Arbeitgeber“. Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Familienarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit erworben wurden, werden bei der Beurteilung der Qualifikation im Rahmen des § 8 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz berücksichtigt.

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet, jedoch muss sichergestellt werden, dass die Stelle im vollen Umfang besetzt wird. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, aktuelle dienstliche Beurteilungen oder Arbeitszeugnisse) unter Angabe der Kennziffer 08/2020 bis zum 18.03.2020 und bitten, diese möglichst in einer PDF-Datei zu richten an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Für nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Artikel 13 DS-GVO klicken Sie bitte: https://s.rlp.de/Datenschutzhinweise.