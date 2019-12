Stellenausschreibung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sucht für den Sachbereich PL3.2 „Betriebskontrollen Süd“ in Oberschleißheim zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Tierärztin / Tierarzt (m/w/d) als Sachbereichsleitung (m/w/d) - Kennziffer 19169

Das Landesinstitut Planung und Lenkung Lebensmittelsicherheit (PL) ist in verschiedensten Bereichen unterstützend tätig für die Behörden des gesundheitlichen Verbraucherschutzes in Bayern und nimmt zahl‐ reiche bayernweite Aufgaben im Auftrag des Bayerischen Staats‐ ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) wahr. Die Aufgaben reichen von der bayerischen Kontaktstelle für die EU- Schnellwarnsysteme und Lebensmittelbetrug, Rechts- und Grundsatz‐ fragen, Koordinierung der Aufsicht über die Kontrollbehörde für Lebens‐ mittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV), Fachgruppe Zoonosen, Krisenmanagement, bayernweite Schwerpunktaktivitäten bei der Überprüfung von Lebensmittelbetrieben und TIZIAN bis zur Durch‐ führung von Betriebskontrollen.

Das Sachgebiet PL3 ist unterteilt in die Sachbereiche PL3.1 – Betriebskontrollen Nord – am Standort Erlangen und PL3.2 – Betriebskontrollen Süd – am Standort Oberschleißheim.

Aufgabenschwerpunkte:

Ihr Arbeitsgebiet umfasst die Leitung eines Sachbereiches mit ca. zehn Mitarbeitern (u.a. Tierärzte, Agraringenieure, Lebensmitteltechnologen und Molkereitechniker). Sie sind maßgeblich an der Planung, Organi‐ sation und Durchführung von Betriebskontrollen (gemeinsam mit den zuständigen Behörden) in Bayern beteiligt, u.a.:

Auf Anforderung zur Unterstützung der zuständigen Lebensmittel‐ überwachungsbehörden oder anderer Behörden (z.B. Staatsanwaltschaft)

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

Anlassbezogene Kontrollen (z.B. Schnellwarnungen, Krisenfälle und Fremdkörper)

Darüber hinaus nehmen Sie für die Themenbereiche des Sachgebietes die Aufsicht über die KBLV wahr.

Weiter umfasst das Aufgabengebiet:

Fachliche Beratung der Lebensmittelüberwachungsbehörden Beantwortung von Fachfragen zur Betriebs- und Produktionshygiene in Lebensmittelbetrieben sowie zur Lebensmittelhygiene

allgemein Durchführung von Audits im Rahmen von Aufsicht, QM und Controlling

Mitarbeit in Landes-, Bundes- und EU-Gremien (im Auftrag des StMUV)

Mitwirkung bei der Erstellung bzw. Weiterentwicklung von Standards zur Überwachung der einzelnen Betriebstypen und Durchführung entsprechender Schulungsmaßnahmen

Beteiligung an Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen der AGL

Anforderungen:

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Veterinärmedizin

Befähigung für den höheren Veterinärdienst (Amtstierarztexamen) Langjährige Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung Erfahrung in der Tätigkeit einer Vollzugsbehörde in der staatlichen Veterinärverwaltung ist erwünscht

Gute Kenntnisse im Lebensmittel- und Tierische Nebenprodukte- Recht

Führungspotenzial, idealerweise Führungserfahrung

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Fähigkeit zur Arbeit in einem interdisziplinären Umfeld aus Tier‐ ärzten, Lebensmittelchemikern, Juristen, Lebensmitteltechnologen, Agraringenieuren etc.

Hohes Verantwortungsbewusstsein

Hohe Belastbarkeit und Flexibilität im Hinblick auf kurzfristig wechselnde Aufgaben und Außendiensttätigkeiten

Hohes Maß an Organisationsfähigkeit

Bereitschaft, den Dienst im Bedarfsfall auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten zu verrichten

Gute EDV-Kenntnisse in den gängigen Programmen Bereitschaft zur Mobilität und Führerschein der Klasse B

Beschäftigungsverhältnis / Bewertung:

Die Einstellung erfolgt bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraus‐ setzungen vorrangig im Beamtenverhältnis in der vierten Qualifikations‐ ebene. Die Stelle ist mit BesGr A 15 BayBesG bewertet. Nach Auswahl gemäß Art. 33 Abs. 2 GG wird der Leistungsstärkste (m/w/d), sofern nicht bereits nach A 15 BayBesG besoldet, für den Zeitraum von zwölf Monaten zunächst vorübergehend mit der kommissarischen Wahr‐ nehmung der oben beschriebenen Leitungsfunktion betraut. Die förmliche Dienstpostenübertragung findet erst anschließend statt.

Alternativ erfolgt die Einstellung im Wege eines unbefristeten tarif‐ rechtlichen Arbeitsverhältnisses. Die Vergütung richtet sich nach den Regelungen des TV-L. Die beabsichtigte Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation und persönlichen Voraussetzungen.

Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern durch Jobsharing die ganztägige Wahrnehmung der Aufgabe gesichert ist.

Ansprechpersonen:

Herr Dr. Diepolder, Tel. 09131 6808-2300

Herr Dr. Rampp, Tel. 09131 6808-5118

Frau Dr. Bauer, Tel. 09131 6808-5139

Frau Krause, Tel. 09131 6808-2213

Bewerbungsschluss: 20.12.2019

Die allgemeinen Informationen zum Bewerbungsverfahren unter http://q.bayern.de/ota77 sind Bestandteil dieser Ausschreibung. Wir bitten um Beachtung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Bayerisches Landesamt

für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Z2 – Personalwesen

Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.lgl.bayern.de