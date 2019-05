Stellenausschreibung des Kantons Bern (CH) - Leiterin/ Leiter Fleischkontrolle

Stellenausschreibung:

Leiterin / Leiter Fleischkontrolle 80 - 100 %

Arbeitsort: Langnau i. E. Stellenantritt: 1. August 2019 oder nach Vereinbarung

Ihre Aufgaben

Sie sind verantwortlich für die Fleischkontrolle in einem modernen Grossschlachtbetrieb in Langnau im Emmental und führen ein Team von 12 Mitarbeitenden. Mit Ihrem Team stellen Sie die Schlachttier- und Fleischuntersuchung sicher und beaufsichtigen die Einhaltung der Vorschriften in den Bereichen Tierschutz, Hygiene und Entsorgung. Sie ordnen die notwendigen Massnahmen an, stellen die Seuchenbereitschaft sicher und arbeiten beim Vollzug eng mit den Fachbereichen Lebensmittelsicherheit, Tierschutz und Tiergesundheit im Veterinärdienst zusammen. Weiter sind Sie verantwortlich für die Aus- und Fortbildung des Teams und engagieren sich für die Weiterentwicklung Ihres Bereichs.

Ihr Profil

Sie verfügen über ein Diplom in Veterinärmedizin oder die Approbation als Tierärztin oder Tierarzt. Die zusätzliche Weiterbildung zur / zum amtlichen Tierärztin / Tierarzt haben Sie abgeschlossen oder sind motiviert, diese zu absolvieren. Weiter bringen Sie Erfahrung in der Nutztierpraxis sowie im Umfeld von Fleischkontrolle und Lebensmittelsicherheit mit. Idealerweise haben Sie Führungserfahrung. Sie sehen sich als Teamplayer, haben Freude am Umgang mit Menschen und überzeugen durch Ihre hohe Sozialkompetenz, kommunikative Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen. In hektischen Situationen bewahren Sie Ruhe, erkennen die Prioritäten und handeln ziel- und lösungsorientiert. Sie besitzen einen Führerschein, sind flexibel und bereit, auch ausserhalb der üblichen Bürozeiten am frühen Morgen zu arbeiten.

Wir bieten Ihnen

Eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit Entwicklungsmöglichkeiten im Brennpunkt von Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz. Attraktive Anstellungsbedingungen sowie ein engagiertes Team.

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern

Amt für Landwirtschaft und Natur / Veterinärdienst

Der Veterinärdienst ist zuständig für den Vollzug der Tierschutz-, Tierseuchen- und Tierarzneimittel-gesetzgebung sowie der Lebensmittelgesetzgebung im Bereich der Tierhaltung und der Schlachtung im Kanton Bern. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Produktion von sicheren Lebensmitteln, zur Gesunderhaltung der Tierbestände sowie zur artgerechten Haltung von Nutz-, Heim- und Wildtieren.

Kontakt

Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser E-Recruiting-Tool bis am 2. Juni 2019. www.be.ch/lanat

Frau Dr. Ursula Horisberger, Tel. 031 633 47 97 beantwortet gerne Ihre Fragen.

Arbeitsort

Reber-Ernst Suter AG

Fleischkontrolle

Güterstrasse 12a

3550 Langnau i. E.