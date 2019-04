Stellenausschreibung Im Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

TMASGFF Erfurt, 4. April 2019

Stellenausschreibung Im Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Referat 53 „Lebensmittelüberwachung“ die Stelle einer/eines

Referentin /Referenten (m/w/div.)

zu besetzen.

Über uns: Das TMASGFF beschäftigt derzeit etwa 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und besitzt mit dem Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz einen hinsichtlich der Dienststellen regional sehr ausgedehnten nachgeordneten Bereich. Das TMASGFF ist als eine der obersten Landesbehörden des Freistaats Thüringen zuständig für eine Vielzahl von Aufgaben aus den Bereichen Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

Im Referat „Lebensmittelüberwachung“ werden die Angelegenheiten der amtlichen Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen sowie der Lebensmittelhygiene und der Fleischhygiene bearbeitet. Das Referat „Lebensmittelüberwachung“ übt die Fachaufsicht über das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz aus, soweit Fragestellungen seines Aufgabenbereiches betroffen sind.

Das Aufgabengebiet umfasst folgende Schwerpunkte:

Grundsatzangelegenheiten des Lebensmittelhygienerechts und des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechtes mit Schwerpunkt auf der Zoonosenüberwachung, der Rückstandsüberwachung, der Zulassung von Betrieben und der Ausfuhr von Lebensmitteln

Prüfung und Beurteilung fachlicher Fragen der Lebensmittelhygiene sowie der Lebensmittelsicherheit bei Lebensmitteln tierischen Ursprungs

Mitwirkung bei der Vorbereitung von Rechtssetzungsvorhaben im Zuständigkeitsbereich des Referates mit den Schwerpunkten Lebensmittelhygiene, Zoonosenüberwachung und Rückstandsüberwachung bei Lebensmitteln tierischer Herkunft

Vorbereitung von Verfahrensregelungen für den Vollzug der Lebensmittelüberwachung im Aufgabenbereich des Referates

Organisation des Berichtswesens auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung, der Zoonosenüberwachung und der Rückstandskontrolle

Mitwirkung an der Fort- und Weiterbildung des amtlichen Kontrollpersonals

Mitarbeit in länderübergreifenden Fachgremien

Wir suchen einen engagierten und motivierten Menschen, der zwingend über folgende fachliche und persönliche Voraussetzungen verfügt:

Staatsexamen der Veterinärmedizin und Approbation als Tierarzt,

Bereitschaft zur Weiterbildung zum Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, für Fleischhygiene oder für öffentliches Veterinärwesen bzw. zur Erlangung der Befähigung für die Laufbahn zum höheren ärztlichen und gesundheitswissenschaftlichen Dienst

Fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene, des Lebensmittel- und Veterinärrechts

Erfahrungen in der amtlichen Lebensmittel- und Veterinärüberwachung

Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Durchsetzungskraft, Entscheidungsfreude, Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit

Sichere Anwendung moderner Standardbürosoftware und gute Englischkenntnisse (B2)

Erwünscht sind:

Langjährige Berufserfahrung möglichst auf allen Ebenen der Veterinärverwaltung

Abgeschlossene Weiterbildung zum Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, für Fleischhygiene oder für öffentliches Veterinärwesen

Erfahrungen im Umgang mit fachspezifischer Software

Was wir Ihnen bieten:

Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, Ihre persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln, indem Sie unsere internen aber auch externe Angebote der Fort- und Weiterbildung nutzen und so Karrierechancen für sich eröffnen können.

Das TMASGFF setzt sich gezielt für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein, indem es vielfältige Angebote zur Arbeitszeitregelung ermöglicht. So ist durch die vereinbarten Funktionszeiten eine sehr flexible Arbeitszeitgestaltung gewährleistet. Ferner gibt es bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung und der Vereinbarung von Telearbeit.

Dem TMASGFF liegt besonders an einem erfolgreichen betrieblichen Gesundheitsmana-gement, dessen Angebote (z. B. durch jährliche Gesundheitstage und der Etablierung von Sportgruppen) Ihre Gesundheit erhalten sollen.

Ferner steht das TMASGFF für ein kollegiales Arbeitsklima in einer vielfältigen, toleranten und weltoffenen Verwaltung und setzt sich für die Chancengerechtigkeit aller Menschen ein.

Im TMASGFF findet der Tarifvertrag der Länder (TV-L) Anwendung. Sie erhalten folglich 30 Tage Urlaub, eine attraktive Jahressonderzahlung sowie Krankengeldzuschuss und VBL-Leistungen zur Altersvorsorge. Die Eingruppierung erfolgt bis in der Entgeltgruppe 15 TV-L. Die Stufenzuordnung richtet sich nach Ihrer Berufserfahrung und Ihrem bisherigen Werdegang. Eine spätere Verbeamtung wird bei (zunächst) Tarifbeschäftigten unter dem Vorbehalt der Erfüllung aller maßgeblichen Voraussetzungen nicht ausgeschlossen. Der Dienstposten ist für Beamte normativ mit der Besoldungsgruppe A 13/A 14 ThürBesG bewertet.



Wo Sie arbeiten: Der Dienstort ist Erfurt. Erfurt liegt als Landeshauptstadt des Freistaats Thüringen und des sogenannten grünen Herzen Deutschlands äußerst verkehrsgünstig (ICE-Knotenpunkt, Autobahn A 4 und A 71). Sie erreichen die Städte Berlin, Frankfurt und München mit dem ICE in ca. 2 Stunden. Die Stadt Leipzig erreichen Sie in knapp 40 Minuten. Von Erfurt aus sind es kurze Wege in die Naherholungsgebiete Thüringer Wald, Harz und Thüringer Meer. Erfurt zählt ca. 213.000 Einwohner und hat eine sehr sehenswerte nahezu vollständig erhaltene mittelalterliche Altstadt.

Besondere Hinweise zum Verfahren: Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise zum Bewerbungsverfahren (www.thueringen.de/th7/tmasgff/aktuell/stellen).

Hat die Stellenanzeige Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 16. Mai 2019, zu richten an das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Referat „Personal“, Werner-Seelenbinder-Str. 6, 99096 Erfurt.

Die Zusendung der Bewerbungsunterlagen per E-Mail wird aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zugelassen.

Haben Sie Fragen? Für fachliche Fragen steht Ihnen Frau Dr. Palla ( 0361 57381-1533) zur Verfügung. Allgemeine Verfahrensfragen können Sie an das Personalreferat (Frau Nadolny, telefonisch unter 0361/ 573811113 oder per Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! richten.