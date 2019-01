Stelle beim Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Referat VI-5 „Tierschutz/Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung, Tierarzneimittel, Tierische Nebenprodukte“

unbefristet

eine Referentin / einen Referenten.

Die Besoldung bzw. Vergütung erfolgt bis Besoldungsgruppe A 15 LBesO A NRW bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L.

Zu den Aufgabenschwerpunkten gehören:

Vorsorge gegen einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in NRW

Tierseuchenbekämpfung einschließlich Tierseuchenkrisenmanagement, insbesondere die Vorbereitung auf die Bekämpfung eines möglichen Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in NRW

Veterinärangelegenheiten bei Ein-, Aus- und Durchfuhr und innergemeinschaftlichem Verbringen, insbesondere im Fall eines möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in NRW

Grenzkontrollstellen

Tierseuchenkasse, Tiergesundheitsdienste der Landwirtschaftskammer

Tierimpfstoffe und Tierseuchenerreger

Ihr fachliches Kompetenzprofil:

Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium an einer Universität bzw. dieser gleichgestellten Hochschule der Tiermedizin

Abgeschlossenes Veterinärreferendariat oder gleichwertige Laufbahnbefähigung

Mehrjährige Berufserfahrung in Überwachung oder Verwaltung

Kenntnisse/Erfahrungen in der Tierseuchenbekämpfung sind wünschenswert

Gute Englischkenntnisse qualifizieren die Bewerbung

Ihr persönliches Kompetenzprofil:

Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative und Übernahme von Verantwortung

Bereitschaft zur Einarbeitung in neue und komplexe Fragestellungen

Hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

Kommunikative Kompetenz und Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen:

eine neue berufliche Herausforderung mit verantwortungsvollen und vielseitigen Aufgaben

eine flexible Arbeitszeitregelung

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung und Telearbeit

eine Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst (VBL) für Tarifbeschäftigte

ein Jobticket

ein breites Angebot im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement

ein attraktives Fortbildungsangebot

Auswahlverfahren:

Die eingehenden Bewerbungen werden einer Vorauswahl unterzogen.

In das Auswahlverfahren werden Elemente des "Assessment-Center-Verfahrens" integriert. Dies bedeutet, dass Bewerberinnen / Bewerber bei einer persönlichen Vorstellung im Rahmen von Arbeitsprobe, Rollenspiel und Interview in Situationen hineingestellt werden, die im Hinblick auf die zukünftigen Aufgaben charakteristisch sind. Die Bewerberinnen/Bewerber sollen dabei zeigen, wie professionell sie in künftigen Berufssituationen handeln.

Weitere Informationen:

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht. Dies gilt auch für Gleichgestellte im Sinne von § 2 Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch- (SGB IX) oder für Personen, die danach gleichgestellt werden können (Grad der Behinderung von mindestens 30).

Die Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshintergrund.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen und vollständigen Unterlagen in Kopie ohne Bewerbungsmappe richten Sie bitte auf dem Postweg (keine E-Mail) unter Angabe des Aktenzeichens I-1-8.1.0-05/19 bis zum 21.02.2019 (Eingangsstempel bei meiner Dienststelle) an das

Ministerium

für Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz NRW

- Referat I - 1 – Az.: I-1-8.1.0-05/19

Schwannstr. 3

40476 Düsseldorf

Bitte achten Sie darauf, keine Originaldokumente einzureichen. Nach Abschluss des Verfahrens werden die Unterlagen unter Berücksichtigung des Datenschutzes vernichtet.

Für Rückfragen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren steht Ihnen Herr Willemsen (Tel.: 0211/4566-310), für Auskünfte zum Aufgabenzuschnitt der Stelle steht Ihnen Herr Dr. Piontkowski (Tel.:0211/4566-355) zur Verfügung.