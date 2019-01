Stellenausschreibung beim Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT) Bern CH

Komm voran. Beim Kanton Bern, Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern, Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT), Veterinärdienst

Der Veterinärdienst ist zuständig für den Vollzug der Tierschutz-, Tierseuchen- und Tierarzneimittelgesetzgebung sowie der Lebensmittelgesetzgebung im Bereich der Tierhaltung und der Schlachtung im Kanton Bern. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Produktion von sicheren Lebensmitteln, zur Gesunderhaltung der Tierbestände sowie zur artgerechten Haltung von Nutz-, Heim- und Wildtieren.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. März 2019 oder nach Vereinbarung eine / einen Amtliche Tierärztin / amtlichen Tierarzt 60-80%

Aufgaben: In einem Team von amtlichen Tierärztinnen und Tierärzten führen Sie mit Unterstützung von amtlichen Fachassistentinnen und Fachassistenten die Schlachttier- und Fleischuntersuchung in einem Grossbetrieb in Langnau im Emmental durch. Sie beaufsichtigen die Hygieneanforderungen, den Tierschutz, die Entsorgung und ordnen die notwendigen Massnahmen an.

Anforderungen: Sie verfügen über ein Diplom in Veterinärmedizin oder die Approbation als Tierärztin oder Tierarzt. Die zusätzliche Weiterbildung zur amtlichen Tierärztin / zum amtlichen Tierarzt haben Sie abgeschlossen oder sind motiviert, diese zu absolvieren. Erfahrungen in der Nutztierpraxis sowie im Umfeld von Fleischkontrolle und Lebensmittelsicherheit sind von Vorteil. Sie besitzen einen Führerschein, sind flexibel und bereit, auch am frühen Morgen Einsätze zu leisten. In hektischen Situationen bewahren Sie Ruhe, arbeiten gerne im Team und überzeugen durch Ihre hohe Sozialkompetenz, kommunikative Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen.

Wir bieten: Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit attraktiven Anstellungsbedingungen in einem der modernsten Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe der Schweiz in Langnau im Emmental, sowie ein engagiertes Team.

Gerne erwarten wir Ihre vollständige Online-Bewerbung bis zum 31. Januar 2019 über unser E-Recruiting-Tool. Postalische Bewerbungen und Bewerbungen per Email sind nicht erwünscht.

Dr. Patrick Korff, Tel. +41 31 636 66 84 beantwortet gerne Ihre Fragen.

www.be.ch/lanat