Stellenausschreibung beim Landratsamt Lörrach

MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG

Beim Landratsamt Lörrach - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung - ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

der Amtsleiterin / des Amtsleiters

mit einer / einem Beamtin / Beamten des höheren Veterinärdienstes zu besetzen. Der Dienstposten ist nach Besoldungsgruppe A 15 (Veterinärdirektorin / Veterinärdirektor) bewertet. Die vorübergehende Verwendung der Planstelle für andere Inhaber einer entsprechenden Funktion bleibt vorbehalten.

Vorausgesetzt wird eine mehrjährige Berufserfahrung in der Veterinärverwaltung, die auch Tätigkeiten bei mehreren Dienststellen auf verschiedenen Verwaltungs- und Kompetenzebenen, einschließlich eines Ministeriums, beinhaltet. Neben guten Führungsqualitäten werden umfassende Kenntnisse auf den Gebieten der amtlichen Lebensmittelüberwachung, der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes erwartet.

Wir möchten den Anteil der Frauen im Ressortbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz weiter erhöhen und sind deshalb an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert.

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese bis zum 18.08.2017 unter Angabe der Kennziffer 0826/LÖ/1883 per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage im pdf- Format, max. 3 MB) an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Bitte geben Sie diese Kennziffer auch unbedingt im Betreff Ihrer E-Mail an.

Bei Fragen steht Ihnen Herr Laßmann (Tel.: 07621/410 2000) gerne zur Verfügung.

gez.: Hartmut Schiering

Leiter des Personalreferats