NRW „Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung“

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen besetzt nächstmöglichen Zeitpunkt beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen im Fachbereich 27 „Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung“ die Stelle



(BesGr. A 13/A 14 LBesO A NRW/ Entgeltgruppe 13 TV-L).



Dienstort ist Bonn. Die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung ist gegeben.

Die konkrete Aufgabenübertragung erfolgt je nach fachlicher Vorerfahrung und entsprechender Eignung.



Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) ist als Landesoberbehörde in den Bereichen Naturschutz, technischer Umweltschutz für Wasser, Boden und Luft sowie Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit tätig.





Aufgabenschwerpunkte:



Kernaufgaben der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung sind Forschung, Beratung, Aus- und Fortbildung und Schulung. Zu den Aufgabenschwerpunkten der zu besetzenden Stelle im Themengebiet „Wildgesundheit“ gehören:



Kontinuierliche Untersuchungen der Wildgesundheit über die zentrale Auswertung der Fallwildbefunde

Forschungen

- zur Wildhygiene und zu Wildkrankheiten als mögliche Rückgangsursachen

- zu Tierseuchen und Wildtiererkrankungen

- zur Belastung des Wildes mit Pflanzenschutzmitteln und Umweltschadstoffen

- zu Auswirkungen des Klimawandels auf die Wildgesundheit

- zum Schutz von Wildarten unter dem Gesundheitsgesichtspunkten und zum Einfluss von Verkehrswegen und landwirtschaftlichen Maschinen auf das Wild

Einschlägige Veröffentlichungen in Wissenschaftsjournalen und für die Praxis



Das Aufgabengebiet ist insgesamt durch ein hohes Maß an nationaler und internationaler Zusammenarbeit gekennzeichnet.



Fachliches Anforderungsprofil:

Abgeschlossenes Dipl.-Studium der Biologie mit einem einschlägigen Schwerpunkt z.B. auf den Feldern Tierphysiologie, Toxikologie, Epidemiologie / Infektionskrankheiten oder der Tiermedizin oder der Agrarwissenschaften mit einem Schwerpunkt im Bereich Tierproduktion bzw. Wildtierhaltung an einer wissenschaftlichen Hochschule. Die Voraussetzung wird auch mit einem konsekutiven Masterabschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule erfüllt. Entsprechendes gilt für einen akkreditierten Masterabschluss an einer Fachhochschule (ein Nachweis der Akkreditierung ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen).

Nachgewiesene hohe Fachkompetenz im ausgeschriebenen Themenbereich durch eine mindestens zweijährige Berufserfahrung oder in Form einer Abschlussarbeit (Master- bzw. Diplomarbeit)



Erforderlich sind:

- Nachgewiesene Erfahrungen zu Untersuchungen und / oder Publikationen

- Gute Englischkenntnisse

- Führerschein der Klasse B bzw. Fahrdienst durch eine Arbeitsassistenz im Sinne des SGB IX



Wünschenswert sind:

- Berufserfahrung in Forschungseinrichtungen oder in der öffentlichen Verwaltungen

- Ökologische Grundkenntnisse

- Kenntnisse in der Evolutionsbiologie

- Einschlägige Erfahrung in der Revierpraxis und/oder Land- bzw. Forstwirtschaft

- Jagdschein bzw. Bereitschaft diesen zu erwerben



Persönliches Anforderungsprofil:

- Führungsstärke und ein hohes Maß an sozialer Kompetenz

- Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit

- Bereitschaft zu Dienstreisen und Reviere aufzusuchen und zur Probensicherung teilweise unter schwierigen Gelände- und Witterungsbedingungen

- Fähigkeit und Bereitschaft Sektionen durchzuführen z.B. auch große Tiere ggfs. unter Feldbedingungen das Aufbrechen vorzunehmen

- Eigeninitiative und die Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Arbeit

- Organisation- und Verhandlungsgeschick

- Ausgeprägte Fähigkeit, komplexe wildökologische und administrative Aufgabenstellungen innovativ und zielführend zu bearbeiten und diese Sachverhalte auch fachfremden Personen überzeugend darzustellen

- Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

- Bereitschaft und Fähigkeit zu interdisziplinärer, interner und externer Zusammenarbeit

- Gutes Urteilsvermögen und die Fähigkeit zu analytisch methodischem Denken



Auswahlverfahren:

Die eingehenden Bewerbungen werden einer Vorauswahl unterzogen. In das sich anschließende Auswahlverfahren sind Elemente des "Assessment-Center-Verfahrens" integriert. Dies bedeutet, dass Bewerberinnen/Bewerber bei einer persönlichen Vorstellung in Situationen hineingestellt werden, die im Hinblick auf die zukünftigen Aufgaben charakteristisch sind. Die Bewerberinnen/Bewerber sollen dabei zeigen, wie sie professionell in Berufssituationen handeln.



Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen sind daher ausdrücklich erwünscht. In Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.



Die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind erwünscht. Dies gilt auch für Gleichgestellte im Sinne von § 2 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) oder für Personen, die danach gleichgestellt werden können (Grad der Behinderung von mindestens 30). Die Anforderung des Besitzes eines Führerscheins der Klasse B findet als Ausschlusskriterium keine Anwendung, soweit die vorliegende Behinderung nicht zu unvertretbaren Einschränkungen bei der Durchführung der in den Aufgabenschwerpunkten genannten Tätigkeiten führt.



Die Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshintergrund.



Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagefähigen und vollständigen Unterlagen (bei Masterabschluss Diploma Supplement und möglichst auch Transcript of Records) in Kopie und ohne Bewerbungsmappe richten Sie auf dem Postweg (keine E-Mail) unter Angabe des Aktenzeichens: I A 2 –1230–44/17 bis zum 19.06.2017 (Eingangsstempel bei meiner Dienststelle) an das



Ministerium für

Klimaschutz, Umwelt,

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

- Referat I A 2

Schwannstr. 3

40476 Düsseldorf



Bitte achten Sie darauf, keine Originaldokumente einzureichen. Nach Abschluss des Verfahrens werden die Unterlagen unter Berücksichtigung des Datenschutzes vernichtet.



Für Rückfragen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Curtius (Tel.: 0211 4566-717), für Auskünfte zum Aufgabenzuschnitt der Stelle steht Ihnen Herr Dr. Petrak

(Tel.: 0228 9775512) oder Herr Ketterer (Tel.: 0228 9775513) zur Verfügung.