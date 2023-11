Lahmheit, Verletzungen und Festliegen beim Rind

Schmerzen und Behandlungsbedarf erkennen, Transportfähigkeit feststellen // Für Tierärzte in der Praxis und im Veterinäramt, Klauenpfleger, landwirtschaftliche Berater und Interessierte

Referenten: Prof. Dr. Kerstin Müller, Dr. Paul Morthorst

Live! 30.11.2023 19:30 - 21:30 Uhr

Hier gehts zur Buchung: https://shop.akademie.vet/shop/product/lahmheit-verletzungen-und-festliegen-beim-rind-656

Schmerzen und Behandlungsbedarf erkennen, Transportfähigkeit feststellen

Der Kurs ist geeignet für

alle im Ressort Tierschutz der Veterinärmter tätigen Tierärztinnen und Tierärzte

praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte

Landwirtinnen und Landwirte

Klauenpfleger und Klauenpflegerinnen

landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater

Seminarinhalte

Durchschnittlich ein Viertel bis ein Drittel der Milchkühe in deutschen Milchviehbetrieben lahmen. Dieses Ergebnis der "Prävalenzstudie Rindergesundheit" (PraeRi) signalisiert dringenden Handlungsbedarf.

Zudem sind Lahmheiten eine der häufigsten Abgangsursachen bei Milchkühen und der häufigste Grund für Beanstandungen bei der Lebenduntersuchung von Schlachtrindern.

Lahmheit ist ein Symptom, das auf eine Schädigung des Bewegungsapparates hinweist. Meist sind schmerzhafte Prozesse an den Klauen, der Zehenhaut, den Gelenken und/oder der Muskulatur die Ursache der Lahmheit. Nur ein konsequentes Klauengesundheitsmanagement kann dazu beitragen, das Auftreten lahmer Milchk¸he in deutschen Milchviehbetrieben zu reduzieren. Nur wenn sich die Beteiligten (Tierhalterinnen und Tierhalter, praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte, Amtstierärztinnen und Amtstierärzte, Klauenpflegerinnen und Klauenpfleger, Beraterinnen und Berater) in der Erkennung und Beurteilung von Bewegungseinschränkungen bei Kühen (lahmheitsfrei, mäßig lahm, hochgradig lahm) einig sind und ein einheitliches Verständnis über die einer Lahmheit zugrunde liegenden Sch‰den und Begrifflichkeiten besteht, können Schmerzen, Leiden und Schäden bei den Tieren rechtzeitig erkannt und vermieden werden. Häufige Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Rindern, insbesondere der Klauen, der Zehenhaut und der Gelenke, sollten von allen Beteiligten zuverlässig erkannt und einheitlich beurteilt werden. Küphe leiden im Stillen, daher ist es für alle Beteiligten wichtig, Schmerzen bei den Tieren sicher zu erkennen und einordnen zu können.

Die Transportfähigkeit kranker oder verletzter Tiere und die Einstufung in die Kategorien "normale Schlachtung", "Notschlachtung" oder "schmerzfreie Tötung im Bestand" werden ebenfalls thematisiert und anhand von Praxisbeispielen ausführlich diskutiert.

Das Online-Seminar wird durch zahlreiche Praxisbeispiele in Form von Videosequenzen und Fotos unterstützt. Die aktive Beteiligung der Teilnehmenden durch Chatdiskussionen und Abstimmungen ist ausdrücklich erwünscht.

Expertise der Vortragenden