Fortbildung des BSI-Schwarzenbeck - Kritische Kontrollpunkte am Schlachthof, wo setzen wir die Grenzen – wer ist verantwortlich?

Das BSI Schwarzenbek veranstaltet am 09./10. Januar 2024 ein Fortbildungsseminar für erfahrene Tierschutzbeauftragte aus Rotfleischbetrieben.

Das Seminar richtet sich an erfahrene Tierschutzbeauftragte mit einer mindestens einjährigen Tätigkeit als Tierschutzbeauftragte(r) und an Teilnehmer, die bereits am bsi- TSB- Grundseminar für Tierschutzbeauftragte teilgenommen haben.

Bitte beachten Sie den zeitigen Anmeldeschluss (10.12.2023).

Die vollständige Ausschreibung mit Informationen zu Kosten, Thema, Anmeldung finden Sie unter: https://www.bsi-schwarzenbek.de/Termine/Ausschreibung%20TSB-Fortbildung%20Lohne%2001_2024.pdf

Bei Rückfragen steht Frau Hugett auch gerne telefonisch von 09:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung (Tel. 04159 7017).