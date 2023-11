Onlineseminar Tierschutzfälle in der Nutztierpraxis – tiermedizinisch und juristisch analysiert

Der george & oslage - Verlag und Medien GmbH bietet am 21.11.2023 13:30 - 15:00 Uhr dieses Onlineseminar an.

Der Kurs ist geeignet für

+ Tiermediziner der Veterinärbehörden, die Sicherheit bei der Erstellung von Tierschutz-Gutachten suchen

+ alle im Ressort Tierschutz der Veterinärämter tätigen Tierärztinnen und Tierärzte

+ Schweine- und Rinderpraktiker, die wissen wollen, wo sie in Tierschutzfällen bei der Beratung ansetzen können

Seminarinhalte

Es wird konkret: anhand von echten, anonymisierten Praxisbeispielen erläutern die beiden Referenten, wie Tierschutzfälle in der Nutztierpraxis aus tiermedizinischer und juristischer Perspektive optimal bearbeitet werden können. Sie demonstrieren, mit welchen „Hebeln“ im Sinne des Tierschutzes erfolgreich agiert werden kann und wie Veränderungen in den Nutztierbeständen herbeigeführt werden können. Juristen und Mediziner sprechen zunächst nicht dieselbe Sprache. Dieses Online-Seminar trägt dazu bei, dem Tierschutz eine gemeinsame, unmissverständliche Stimme zu geben. Hoftierärztinnen und Hoftierärzte sind daher ausdrücklich eingeladen, dabei zu sein!

Fortbildungsziele

+ Sicherheit bei der Dokumentation von Tierschutzfällen

+ Verbesserung der Kommunikation zwischen Veterinäramt und Rechtssprechung

+ Optimierung der Zusammenarbeit von Veterinärbehörden, Gerichten und Nutztierpraxis

Expertise der Vortragenden

+ Professorin Dr. Elisabeth große Beilage ist als Fachtierärztin für Schweine mit Schwerpunkt im Herdenmanagement und Tierschutz in Schweinebetrieben in viele forensische Gutachten involviert.

+ Staatsanwalt Bernhard Lucks ist Dezernent in der einzigen norddeutschen Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Tierschutz- und Lebensmittelstrafsachen in Oldenburg

Preis: 79,95 Euro zzgl. MWST

Weitere Informationen unter: https://shop.akademie.vet/shop/product/tierschutzfalle-in-der-nutztierpraxis-tiermedizinisch-und-juristisch-analysiert-648