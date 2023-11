Einladung zur Fortbildung 2023 des VbT Niedersachsen e. V.

Der Landesverband der beamteten und angestellten Tierärzte Niedersachsen e.V. bietet am Dienstag, den 07. November 2023, vormittags in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in 27283 Verden eine Fortbildung zu den Themen

“Hygienic Design! Vom Stall bis auf dem Teller...”

„Wo zu Gebraucht man Desinfektion?"

„Der neue Q-Fieber Leitfaden – Information und Handlungsempfehlung“

an. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF.