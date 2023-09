ZZF-Symposium 2023 zum Thema Tierernährung - Nachhaltigkeit, Deklaration und Inhaltsstoffe

Vorträge unter anderem über die Ernährung verschiedener Heimtierarten, über Inhaltstoffe, Energiebilanz und Deklaration von Futtermitteln, zu Insekten als Futtertieren und vielen weiteren aktuellen Themen rund um das Thema Tierernährung.

Termin und Ort

Das diesjährige ZZF-Symposium 2023 findet

am 14. und 15. Oktober 2023

in Frankfurt am Main statt.

Zur Anmeldung und zum Programm: https://www.zzf.de/veranstaltungen/symposium/symposium-2023/uebersicht

Zielgruppe

Das Zielpublikum des Symposiums sind beamtete und praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte, Zoofachgroß- und -einzelhändler, Züchter, Importeure, Fachleute aus den Bereichen Heimtierpflege und Heimtierindustrie sowie andere Tierexperten.

Nachweis der Teilnahme

Für Tierärzte und Tierärztinnen: für das ZZF-Symposium wird die Anerkennung von ATF-Stunden bei der Akademie für tierärztliche Fortbildung (ATF) beantragt. Zoofachleute erhalten Teilnahmebescheinigungen zum Nachweis ihrer Weiterbildung und Aneignung von Sachkunde.

Veranstalter

Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF)

Mitveranstalter

Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt)

Bundesverband der beamteten Tierärzte e.V. (BbT)

Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT)