142. Fortbildungstagung der LAG Bayern in Regensburg

Liebe Kolleg:innen,

ich darf Sie zu der 142. Fortbildungstagung der LAG Bayern am 12.-13. Oktober 2023 in Regensburg mit der AGL für amtliche Tierärzte und Amtstierärzte einladen. Die Tagung ist wie gewohnt für zwei Tage konzipiert. Der erste Tag besteht aus den Vorträgen, am zweiten Tag ist wieder eine Betriebsbesichtigung geplant. Nähere Informationen können der anliegenden Einladung entnommen werden.

Mit freundlichen Grüßen aus der Oberpfalz

Dr. Constanze Erl-Höning

2. Vorsitzende LAG Bayern