141. Fortbildungstagung der LAG Bayern am 04.-05. Mai 2023 in Würzburg

Im Rahmen des Vortragsprogramm des ersten Tages gibt die Vizepräsidentin des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit einen Überblick über wichtige Aktivitäten in ihrem Haus. Prof. Dr. Dr. Markus Schick, Leiter der Abteilung „Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin wird in seinem Vortrag Ansätze für Ernährungsnotfallvorsorge in Krisenzeiten und neue Wege in der Tierhaltung aufzeigen. Mit dem Thema Tierhaltung wird sich auch Frau Prof. Dr. Karin Schwaiger von der Veterinärmedizinischen Universität Wien beschäftigen. Im Bereich der Schlachtung werden Vorträge aus wissenschaftlicher, politischer und

wirtschaftlicher Sicht die Rolle des amtlichen Tierarztes, den Ausstieg aus der Ferkelkastration sowie die Betäubung im Rahmen der Schlachtung mit Hinblick auf den Tierschutz beleuchten. Dieser Rahmen bietet die Möglichkeit für einen hochqualifizierten, fachlichen Austausch und auch Diskussionen auf horizontaler und vertikaler Ebene.

Am zweiten Tag ist die Besichtigung des Staatsguts Schwarzenau, Versuchs- und Bildungszentrum für Schweinehaltung, u.a. mit einem neuen Versuchsschlachthaus und „Tierwohlställen“ in Schwarzach am Main geplant.

