Delegierte bestätigen Prof. Martin Kramer als Präsidenten der DVG

(Weismain, 26.10.2022) Prof. Dr. Dr. h.c. (Bursa) Dr. h.c. (Torun) Martin Kramer wurde auf der Delegiertenversammlung der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) in Garmisch-Partenkirchen am 25.10.2022 einstimmig erneut zum Präsidenten der DVG gewählt. Die Delegierten wählten Prof. Dr. Jörg Aschenbach zum Vizepräsidenten.

Als Leiter der Klinik für Kleintiere – Chirurgie – des Fachbereiches Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen ist Prof. Kramer seit November 2021 auch Vizepräsident für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der JLU. Er ist Fachtierarzt für Chirurgie, für Klein- und Heimtiere, für Radiologie und andere bildgebende Verfahren sowie für Kleintierchirurgie und Diplomate des European College of Veterinary Diagnostic Imaging.

Prof. Kramer vertritt als Präsidiumsmitglied der Bundestierärztekammer dort das Ressort „Weiterbildung, Forschung und Industrie“.

Der Geschäftsführende Direktor des Institutes der Veterinär-Physiologie der Freien Universität (FU) Berlin – Prof. Aschenbach – ist dort zudem auch Prodekan für Lehre am Fachbereich Veterinärmedizin. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE) und war bis zum Juni 2022 Vorsitzender der DVG-Fachgruppe „Physiologie und Biochemie“. Prof. Aschenbach ist Fachtierarzt für Physiologie. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Funktion gastrointestinaler Epithelien bei Nutztieren (Wiederkäuer, Schwein, Huhn), im Stoffwechsel der Hochleistungskuh sowie in der Wirkung phytogener Substanzen und im Magnesiumtransport und -stoffwechsel.

Die weiteren Mitglieder des DVG-Vorstandes sind:

Dr. Dr. Johann Schäfer, Hannover (Arbeitsgebietsleiter „Grundlagenwissenschaften“)

Dr. Nicole, Kemper, Hannover (Arbeitsgebietsleiterin „Infektionsmedizin und Hygiene“)

Dr. Michael Pees, Hannover (Arbeitsgebietsleiter „Klinische Veterinärmedizin – Kleintiere“)

Dr. Michael Röcken, Gießen (Arbeitsgebietsleiter „Klinische Veterinärmedizin – Großtiere“)

Dr. Thomas Alter, Berlin (Arbeitsgebietsleiter „Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz“)

Dr. Dr. Michael Erhard, München (Arbeitsgebietsleiter „Tierschutz, Ethologie und Tierhaltung“)

Die DVG ist die wissenschaftliche Gesellschaft der Veterinärmedizin und eine der größten tiermedizinischen Dachorganisationen in Deutschland. Ihr gehören über 5.900 Mitglieder an, die in 40 Fachgruppen organisiert sind und sich mit allen Gebieten der Tiermedizin befassen. Die DVG fördert insbesondere den wissenschaftlichen Nachwuchs, u.a. durch die Vergabe von Preisen.

Der Bundesverband der beamteten Tierärzte gratuliert dem wiedergewählten Präsidenten der DVG Prof. Martin Kramer und dem Vizepräsidenten Prof. Aschenbach herzlich und freut sich auf die weitere enge Zusammenarbeit und regen Austausch.

Ansprechpartner: Dr. Holger Vogel