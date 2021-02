13.02.2021 Pressemeldung 01/21 - Bundesratsentschließung Tiertransporte Drittstaaten - Drucksache 755/20

Amtstierärzte begrüßen die Entschließung des Bundesrates zu Tiertransporten in Drittländer

Der Bundesverband der beamteten Tierärzte e. V. (BbT) begrüßt die Entschließung des Bundesrates zu Tiertransporten in Drittländer vom 12.2.2021. Gerade die Abfertigung von Langstreckentransporten in weit entfernte Länder hat die Veterinärämter immer wieder vor Probleme gestellt, weil unabhängig von allgemeinen Belangen des Tierschutzes die Beurteilung der ordnungsgemäßen Versorgung der Tiere während des gesamten Transports extrem schwierig ist. "Wir fordern schon seit Jahren, dass die Transportrouten von übergeordneten Stellen geprüft werden. Im letzten Jahr haben wir gegenüber der Bundesregierung hierfür auch die EU-Kommission ins Spiel gebracht", so BbT-Präsident Vogel.



Insofern begrüße der Verband insbesondere die entsprechende Aufforderung des Bundesrates an die Bundesregierung, auf eine Zertifizierung der Routen und Versorgungsstellen durch EU-Organe hinzuwirken und den Mitgliedstaaten die Daten zur Verfügung zu stellen.

