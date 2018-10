Gewalt gegen Mitarbeiter des Öffentlchen Dienstes

Eine Broschüre der Bezirksregierung Münster gibt einen Überblick über verschiedene Gewaltformen, denen alle in Schule Beschäftigte ausgesetzt sind.

Die Gewaltformen können auch die Tierärztinnen und Tierärzte der Veterinär-behörden treffen.

Die Broschüre gibt Hinweise über mögliche Interventionen und rechtliche Einordnung von bestimmten Sachverhalten. Sie dient nicht der Beratung bei individuellen rechtlichen Anliegen. Alle solche Inhalte sind ständigen Veränderungen unterworfen.

Ziehen Sie daher in Erwägung, sich wegen Ihres Anliegens an Ihren Dienstherren, eine Beratungsstelle oder an einen Rechtsanwalt zu wenden. Beachten Sie zudem, dass in vielen Rechtsangelegenheiten Fristen laufen, deren Versäumen für Sie nachteilig sein kann.

Link zum PDF Gewalt gegen Lehrkräfte

Linksammlung Arbeitsschutz an Schulen der Bezirksregierung Münster