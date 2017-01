Maßnahmenpläne und Vor-Ort-Kontrollen – was müssen Praktiker und Amtstierärzte beachten?

Online-Seminar bei "george & oslage" Verlag und Medien GmbH, Haus Cumberland, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin (T 030 700 159 682, F 030 700 159 510, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )



Diese Fortbildung wurde in Kooperation mit dem LAVES (Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) am 25.01.2017 durchgeführt. Seit dem 11.3.2015 ist das LAVES in Niedersachsen für die Überwachung der Antibiotika-Minimierung zuständig. Die Erstellung von Maßnahmenplänen ist aber durchaus für manche Tierärzte und Landwirte noch problematisch. Und es gibt immer noch Fragen zur 16.

AMG- Novelle. Wir wollen in diesem Online-Seminar gute und schlechte Maßnahmenpläne vorstellen, Checklisten erarbeiten und Fallstricke unter die Lupe nehmen.



Referent: Dr. Christine Bothmann



Zum Onlineshop



Kosten: 0,00 Euro