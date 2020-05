Praktikum Fleischhygiene - Lernziele Ausbildung in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Bundesverband der beamteten Tierärzte e.V.

Vereinigung der Tierärztinnen und Tierärzte im öffentlichen Dienst e.V.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Die coronavirusbedingte Situation erschwert die Durchführung der praktischen Ausbildung in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung der Tiermedizinstudenten.

Natürlich sind die erforderlichen 100 Stunden nicht so ohne weiteres außerhalb großer Versandschlachthöfe abzuleisten, zumal die geforderte Übung in der Fließbandarbeit der post mortem Untersuchung in der Regel nur dort angeboten wird.

Fast alle anderen Lernziele in der „Ausbildung Schlachttier- und Fleischuntersuchung“ sind durchaus in anderen zugelassenen Schlachtstätten vermittelbar (s. Anlage).

Diese könnten im Rahmen des Amts- bzw. des Lebensmittelhygienepraktikums auch direkt belegt und testiert werden. Inwieweit eine Anerkennung durch die Approbationsbehörden möglich sein wird, bleibt abzuwarten.

Allerdings brauchen wir diesbezüglich Lösungsansätze, Vorschläge und Engagement.

Bitte unterstützen Sie die Durchführung der extramuralen Praktika im Studiengang Veterinärmedizin.

Herzlichst Ihr

Dr. Holger Vogel

Präsident des BbT

Brief mit Anlage: